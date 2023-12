Natale a Casa Manzoni tra visite guidate e letture teatrali da ‘I Promessi Sposi’: appuntamento il 18 dicembre

Milano, 16 dicembre 2023 – Tutto pronto per Natale a Casa Manzoni.

Lunedì 18 dicembre, Casa Manzoni sarà aperta al pubblico gratuitamente, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

Non solo, alle 16, sono previste visite guidate, letture teatrali da ‘I Promessi Sposi’ del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale al violino Guarneri del 1706 con Matteo Fedeli.

Mentre, alle 18.30, il pubblico è invitato a partecipare alla presentazione del volume ‘Alessandro Manzoni, Il Natale del 1833’, Interlinea. Intervengono: Mauro Novelli, Alessandro Zaccuri, Valerio Rossi. In occasione del 150° anniversario della scomparsa di Manzoni un’antologia unica nel suo genere sul Natale con i testi più belli dell’autore dei Promessi Sposi.

“Lo scopo di questo evento - dichiara Finazzer Flory - è valorizzare l’eredità che ci ha lasciato Manzoni. Nella sua casa vogliamo dare voce e volto a questa eredità. Dichiarare l’amore per la parola scritta, per la parola orale, per quell’ascolto autentico in cui si stabilisce una relazione tra la storia e lo spazio”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: trostmonica@gmail.com - t. 328.4350225