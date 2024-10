Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, Milano li omaggia con un murales

Cinque affreschi su una superficie totale di 20 metri per rendere omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. A realizzare il murales al Circolo Cerizza in via Meucci 4 a Milano è stata l’artista 27enne Giulia Dal Bon, figlia del presidente della Fondazione Gaber Paolo Dal Bon. Giulia Dal Bon si è formata all’Accademia di Belle Arti di Brera e, nonostante la giovane età, conserva un ricordo nitido e preciso proprio di Giorgio Gaber. Quando aveva cinque anni, infatti, lo ha incontrato e ha ricevuto da lui proprio un foglio per disegnare. Proprio questo episodio è uno di quelli rappresentati da lei nel murales.

Il murales dedicato a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci

Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, due icone, due leggende. Due simboli della musica e della cultura. Due personaggi di una Milano che forse non si vede più, ma che in fondo c’è ancora nell’anima della città e dei suoi cittadini.

Giulia Dal Bon, autrice del murales dedicato a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci

All’inaugurazione dell’opera hanno partecipato anche Dalia Gaberscik e Paolo Jannacci, figli di questi due giganti della cultura italiana e a loro volta molto attivi proprio nella promozione e creazione di cultura.

L’opera è visibile al pubblico al Circolo Cerizza in via Meucci 4, locale attivo da anni, aperto al pubblico e promotore di numerose iniziative culturali e di intrattenimento.