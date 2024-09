A CityLife la mostra Prospettiva Archivi: la storia della moda negli scatti dei maestri

Milano – Inaugura stasera alle 19 in piazza Tre Torri a CityLife la mostra “Prospettiva Archivi - La Moda italiana nella Fotografia d’Archivio”, un secolo di storia della moda raccontata attraverso le immagini dei celebri fotografi Franco Bottino e Giovanni Gastel e dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano. La mostra, articolata in 10 grandi isole tematiche è una selezione delle oltre 30mila immagini consultabili online sul sito prospettivarchivi.it raccontano abiti, accessori, colori, mode che dal 1946 ai primi anni 2000 sono diventati sinonimo della cultura italiana.

Ogni isola è dotata di un QR Code che permette di collegarsi direttamente al portale dell’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano per visionare ulteriori immagini e approfondire le aree tematiche. A fare gli onori di casa la sera dell’inaugurazione saranno Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, Guido Guerzoni docente di Museum Management dell’Università Bocconi e Roberto Russo, amministratore Delegato di SmartCityLife.

"C’è un grande valore nella riscoperta del passato. Ma non una riscoperta fine a sé stessa, bensì una testimonianza che diventa fonte di ispirazione per creare e innovare. E la moda, d’altronde, è proprio massima rappresentazione della creatività e della bellezza tutta italiana che siamo in grado di esportare nel Mondo – commenta Enrico Pazzali - Con questa mostra, grande lavoro di digitalizzazione e conservazione del patrimonio realizzato dall’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, rendiamo omaggio a due grandi fotografi come Franco Bottino e Giovanni Gastel che con le loro immagini hanno raccontato tutto questo. La storia della moda, la storia di Milano che da sempre ne ha visto la Fiera come una delle protagoniste tanto della vita economica quanto culturale".