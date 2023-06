Carroponte, 2023: apre la nuova stagione estiva. Ecco chi salirà sul palco di via Granelli

Sesto San Giovanni (Milano) – Vecchi amici e nuovi arrivi sul palco del Carroponte, che si appresta ad aprire la nuova stagione con tante feste e con un programma internazionale. Le anticipazioni vedono già due sold out per una delle migliori arene estive d’Italia, capace di richiamare migliaia di spettatori per ogni spettacolo.

Venerdì 9 giugno dalle 19 ci sarà l’opening party con dj set tra street food, musica e totale relax: ci sarà da scoprire il nuovo Beefeater Summer Village e il nuovo e rinnovato chiringuito immerso nel verde. L’8 giugno l’area di via Granelli ospiterà l’official School Party, da un’iniziativa delle scuole di Milano unite, creata e sviluppata da ScuolaZoo. Un format totalmente nuovo con live show di artisti emergenti, dj artist, animazioni e un dress code ispirato niente meno che al famoso Coachella, il festival più rinomato della California. L’evento è dedicato agli studenti delle superiori (over14), presentando un documento di identità.

C’è anche già il primo sold out della stagione con il concerto dei Tenacious D, previsto per sabato 10 giugno. Il 17 giugno torna l’evento più colorato dell’estate con l’Holi Dance Festival. Il 30 giugno per la prima volta al Carroponte arriva 2000 Mania, con le migliori hit di quegli anni fino a oggi: David Guetta, Gigi Dag, Shakira, Katy Perry, 50 Cent e tanti altri.

Il 7 luglio i Modena City Ramblers tornano sul palco sestese per quello che è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate: il gruppo porterà i brani storici e anche le canzoni del nuovo disco “Altomare”, undici canti di vita e speranza, di amore e Resistenza. Il 14 luglio arriva al Carroponte La vita a 30 anni, la festa dedicata a tutti i trentenni con la miglior musica dagli anni Novanta a oggi. Il 26 luglio spazio ai Morcheeba, la band trip hop esplosa a fine anni Novanta, per un viaggio fuori dal tempo. Sold out anche la data di Bresch, in programma il 19 luglio. Il 27 luglio tornano i Marlene Kuntz, una delle prime alternative rock band italiane, per presentare l’ultimo album “Karma Clima”, pubblicato a settembre. Il 24 agosto sarà la volta di Joji con l’attesissima data italiana. Altra presenza ormai fissa quella della regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena in accoppiata con i Gem Boy: l’1 settembre si torna bambini con “Kiss me Licia” e “Holly & Benji”. Settembre continua con Manuel Agnelli, che si esibirà il 7 a un anno di distanza dall’incredibile performance del 2022, e con Tananai, dopo l'acclamato quinto posto al Festival di Sanremo con "Tango". L'artista di Cologno Monzese sarà a Sesto il 9 settembre, dopo il tutto esaurito di maggio al Mediolanum Forum di Assago.