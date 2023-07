Marco Mengoni, concerto a San Siro: scaletta, orari, come arrivare e dove parcheggiare

Milano, 8 luglio 2023 – Il conto alla rovescia è partito: questa sera, Marco Mengoni sarà in concerto a Milano San Siro. Si tratta della tappa finale del suo tour 2023 negli stadi e prima del concerto evento al Circo Massimo di Roma di sabato 15 luglio. Da quando il cantautore ha iniziato i live circa un anno fa, ne sono successe di cose: l'uscita di ‘Materia’, il suo album suddiviso nei tre capitoli Terra, Pelle e Prisma, e la vittoria del Festival di Sanremo 2023 con ‘Due Vite’. E ovviamente l'Eurovision a Liverpool, dove si è qualificato quarto. Ecco tutte le informazioni per la serata di Milano: orari, come raggiungere lo stadio, cosa portare e la tanto attesa scaletta.

Il concerto inizierà alle 20.30, mentre l'apertura dei cancelli è fissata per le ore 16.30. Il consiglio è comunque di arrivare con largo anticipo allo stadio in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e il controllo dei biglietti.

I biglietti del concerto sono esauriti, ma è ancora possibile fare il cambio di nominativo fino a oggi, per cui chi dovesse trovare qualcuno che volesse cedere i propri ingressi ha ancora una possibilità

METROPOLITANE, AUTOBUS E TRAM – Si può arrivare a San Siro prendendo la metropolitana M5 Lilla (fermata San Siro Stadio) e gli autobus/tram in direzione San Siro delle linee 49 (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum). In occasione dei concerti, gli orari delle metropolitane vengono prolungati.

Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico. M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa. M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa. Chiudono invece al solito orario: le linee M2 e M3; le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho. Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

AUTO – Per chi arriva in auto da fuori Milano, a San Siro ci sono i parcheggi A, B e H che si possono prenotare on line, mentre la sosta presso i parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport è acquistabile direttamente in loco (i prezzi variano dai 24 ai 30 euro per tutta la serata).

Poco distante da San Siro, è possibile lasciare l’auto nel parcheggio di Lampugnano, che è aperto fino alle 2. In occasione del concerto, è attivo un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. Al parcheggio le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò. Allo stadio, le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio.

Per ragioni di sicurezza, a San Siro, non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).

Quali canzoni canterà Marco Mengoni? La scaletta prevede 25 branii, di cui 10 tratti dal progetto ‘Materia’. La serata sarà anche l’occasione per ascoltare live ‘Due Vite’, la canzone con cui il cantautore ha vinto il Festival di Sanremo e che ha portato all'Eurovision. Inutile dire che non mancherà una carrellata dei successi dei suoi 13 anni di carriera.

Ecco un’ipotetica scaletta:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale / Pazza musica / Crazy in Love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita