Milano Latin Festival ad Assago: musica, ballo, food e cultura. Le voci di Santos e Montaner

Assago (Milano) – Mancano due giorni all’apertura del Milano latin festival. Un’ edizione ridotta a un mese quest’anno (30 giugno – 29 luglio) che parte con un weekend eccezionale: due concerti bomba con Romeo Santos (nella foto) e Ricardo Montaner e la festa di compleanno del Mlf. L’evento di musica, ballo, gastronomia e cultura dedicato al mondo latino americano più importante d’Europa e fra i principali del mondo aprirà le sue porte venerdì ad Assago. Si parte con il concerto del Re della bachata, Romeo Santos (6 dischi d’oro 2 di platino), che regalerà ai fan uno spettacolo indimenticabile. Santos, ha debuttato con gli Aventura, il gruppo che con il brano Obsesion ha ‘sdoganato’ la bachata rendendola un fenomeno universale. Sul palco della Ticketmaster arena ad Assago porterà tutti i brani del suo ultimo album - Formula vol. 3, uscito nel 2022 - e i suoi più grandi successi, tra cui, anche alcuni successi degli Aventura.

L’ingresso è a partire dalle 17 e solo per coloro che sono in possesso di un biglietto per il concerto. Infatti essendo vicino al sold out tutta l’area Festival sarà dedicata al concerto.

Il weekend di debutto prosegue, sabato 1 luglio, con una grande festa per celebrare il compleanno del Festival latino: per l’occasione ingresso gratuito per tutti fino alle 20 (dopo, 6 euro) e un freschissimo e divertente Schiuma party. Animazione coinvolgente in tutte le piazze: Cuba, Santo Domingo e Urban. Possibilità di gustare piatti tipici nel ristorante e nella zona Street food e visitare l’area dedicata all’artigianato.

Per domenica 2 luglio altro grande concerto: per la prima volta in Italia, la voce del cantante e musicista argentino-venezuelano, con nonna siciliana, Ricardo Montaner, che ha venduto oltre 25 milioni di copie dei suoi album, si esibirà nella Ticketmaster Arena del Mlf 2023 per l’unica data italiana del suo "Te Echo De Menos Tour". Proprio per la sua origine italiana, l’artista ha dichiarato di tenere moltissimo a questo concerto che lo porta per la prima volta nella sua carriera in Italia e a Milano in particolare.