Julia Roberts a Milano, in prima fila alla sfilata di Gucci e cena al ristorante nel Quadrilatero della moda

Milano, 24 settembre 2023 – Julia Roberts a Milano per la Fashion Week P/E 2024. L’attrice di Hollywood è arrivata nel capoluogo lombardo per partecipare alla sfilata di Gucci e ha incantato tutti non solo con il suo meraviglioso sorriso, ma anche con la sua eleganza semplice ed essenziale. E dopo l’evento si è concessa una cena da Bice, il ristorante in via Borgospesso, in pieno Quadrilatero della moda.

Julia Roberts è arrivata alla Fashion Week di Milano, venerdì 22 settembre, per partecipare, in prima fila, alla sfilata di Gucci, che ha visto il debutto del nuovo Direttore Creativo, Sabato De Sarno, scelto per sostituire l'ex designer della Maison Alessandro Michele. La sfilata era stata organizzati in strada, tra le vie di Brera, quartiere nel centro di Milano, ma a causa del maltempo, la Maison fiorentina si è trovata costretta a spostare lo show negli spazi di proprietà del marchio in via Mecenate. L’attrice di Hollywood era la star più attesa ed è stata la più fotografata dell’evento: un'icona che rappresenta al meglio il nuovo corso scelto dalla Maison Gucci e dal Direttore Creativo Sabato De Sarno, grazie alla sua eleganza e semplicità.

In occasione della sfilata, Julia Roberts si è presentata con un look Gucci composto da un tailleur grigio, con blazer a doppi bottoni foderati e tasche laterali, e un paio di bermuda oversize. Sotto l'abito un serafino in maglia grigia a scollo a V, con polsini decorati dalle iconiche bande Gucci in rosso e verde. Ai piedi dell'attrice un paio di slingback in vernice nera, modello di scarpa must proposto anche sulla passerella P/E 24 di Gucci. Per quanto riguarda l’acconciatura, capelli vaporosi e sciolti sulle spalle.

Julia Roberts e Francois-Henri Pinault

“E' una storia che nasce dalla gioia di vivere” è “per tutti” ed è “piena di euforia”. Sabato De Sarno, al suo debutto come direttore creativo di Gucci lo ha scritto nel suo Manifesto, per spiegare il senso di Gucci Ancora, la collezione primavera-estate 2024. La collezione, come si legge nella nota firmata semplicemente Sabato, è nata “dalla passione e dall'umanità, dalle persone e dalla vita reale, da un fascino irriverente, dalla provocazione e dalla sicurezza di se', dalla semplicità, dalle sensazioni repentine e dalle emozioni”, “è una storia di ricchezza e di desiderio. Di rosso, ma anche di blu e di verde”. Come le fiammanti giacche in pelle o le gonne di vernice viste sfilare in passerella. Tanti abiti corti, molti shorts, ma soprattutto, vera novità, mocassini con altissime zeppe. La borsa Jackie, vera icona della maison dal 1961, in tutte le misure. Il nuovo volto di Gucci punta sul minimalismo con l'attenzione ai dettagli preziosi, come le collane dorate, le frange e i cristalli. Le linee sono nette, pulite, lo stile e' raffinato, sofisticato e glamour allo stesso tempo, con brassiere tempestate di gemme brillanti in pendant con le borse, portate con disinvoltura sulla spalla.

Tra gli ospiti della sfilata Gucci, oltre all’attrice di Hollywood, c'erano Chiara Ferragni e suo marito Fedez, ma anche le sorelle Valentina e Francesca, e mamma Marina Di Guardo. Presenti poi Jessica Chastain, Ryan Gosling, Sabrina Impacciatore, Poppy Delevingne, Hailey Bailey, le modelle Kendall Jenner e Vittoria Ceretti e Daria Werbowy.

Dopo la sfilata, Julia Roberts si è concessa una cena tutta italiana. E ha scelto Bice, il ristorante di via Borgospesso, in pieno Quadrilatero della moda. Qui si è lasciata immortalare in una fotografia insieme a Roberta Ruggeri (che insieme alla sorella Beatrice prosegue la grande tradizione della mitica nonna Beatrice Mungai, detta Bice), che è poi stata pubblicata sul profilo Facebook del locale. Il post ha ricevuto numerosi commenti, per lo più complimenti rivolti alla star hollywoodiana: “La mia attrice preferita”, “ma quanto è bella”, “bella e naturale senza trucco”.