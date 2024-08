Giambellino si tinge di giallo, l’ex Casello diventa oasi letteraria. E la scrittrice Teruzzi qui è di casa

Milano – Sabato 31 agosto l’ex Casello ferroviario di San Cristoforo (via Pesto 1) torna a essere vivo. Riparte la programmazione dello spazio, riqualificato e affidato in concessione nel 2023 per dieci anni a SSD Canottieri San Cristoforo, Trillino Selvaggio e Ciclochard ODV. L’area verde, che per un lungo periodo è rimasta inutilizzata e in stato di degrado, ospita eventi adatti a tutti i gusti. Su tutti il Club del Giallo con Rosa Teruzzi (prossimo incontro il 18 settembre), diventato un appuntamento fisso.

«L’idea di organizzare un club del giallo – racconta l’autrice – è nata a novembre, quando le tre associazioni che gestiscono il casello San Cristoforo mi hanno invitato a presentare i miei romanzi, visto che nella finzione letteraria le mie protagoniste (una fioraia-detective, la sua eccentrica madre e sua figlia poliziotta) vivono proprio lì. È stata una serata molto partecipata, così abbiamo pensato di rivederci una volta al mese. Sono incontri informali in cui si parla dei riti della scrittura, dei libri che ci hanno formato, dei personaggi che amiamo. In futuro pensiamo anche di estendere l’invito ad altri scrittori che raccontano Milano attraverso il genere del giallo".

Un’occasione per conoscere e scambiare opinioni con gli appassionati del noir. "Amo incontrare i lettori, ricevere i loro commenti – aggiunge – le loro “tiratine di orecchie“, spesso mi faccio scappare qualche anticipazione su quello che sto scrivendo. Mi diverte moltissimo la netta spaccatura tra i supporter dei due corteggiatori di Libera, la mia protagonista. I fan di Furio, il cuoco, hanno anche creato un hashtag: #teamfurio". In questi ultimi mesi l’ex Casello è stato teatro degli incontri del ciclo “Tra Buio e Luce“, organizzati da Pablo Trincia e Debora Campanella. Le prime luci dell’alba hanno fatto da cornice alla lettura di vari racconti. Attesa per il prossimo ritrovo, a settembre, a data da destinarsi. Oltre il filone letterario, sono molteplici le iniziative organizzate in Via Pesto.

A fine agosto si parte con la proiezione di “La Finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock a cura del Cinema del Carbone. Poi, tra gli appuntamenti da segnare, giovedì 12 settembre, ci sarà la lezione sugli impollinatori del mondo urbano con il professore Paolo Biella e domenica 15 settembre il concerto Sub Sound and Vision. L’evento nasce dalla volontà della compagnia Animanera di dare uno spazio alla voce delle periferie utilizzando il rap come linguaggio. Domenica 22 settembre andrà in scena la festa di fine estate con Flug market.

Per gli amanti del benessere ogni lunedì, giovedì e sabato sono in programma le lezioni di di Tai Chi con Elicoides. E poi, martedì 10 e martedì 17 settembre le lezioni di yoga con Alessandra Maggi. Infine, ogni domenica, alle 16.30, è organizzato dalla Canottieri San Cristoforo il giro su una particolare imbarcazione per 20 persone (dragone) lungo il Naviglio Grande.

Lo spazio aspira a diventare un punto di incontro per i cittadini, un luogo franco dove confrontarsi e riconnettersi alla natura, osservando Milano sotto una nuova prospettiva.