Fedez lancia Love Mi, il concertone gratuito in piazza Duomo. “Aspettatevi tutto e niente… è gratis”

Milano – “Partito come idea per rilanciare gli appuntamenti live in piazza dopo la pandemia e unire musica e beneficenza, è diventato un momento di unione, un rito annuale vero e proprio" diceva ieri Fedez presentando nella cornice di Palazzo Reale la seconda edizione di Love Mi, il concertone gratuito di solidarietà che torna in piazza Duomo martedì 27 giugno, con diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e Radio 105. Un cartellone irrobustito rispetto a quello dello scorso anno da ventinove artisti tra cui tanti giovani emergenti "che non avrebbero l’opportunità di salire su quel palco in occasioni più istituzionali".

Oltre al padrone di casa, infatti, ci saranno Achille Lauro, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Articolo 31 con J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks. Ventinove ospiti che Fedez ha lasciato intendere potrebbero diventare trenta, se riuscirà a mettere il fiocco su “una grossa sorpresa” avvolta ancora dal più stretto riserbo. "Aspettatevi tutto e niente… tanto è gratis".

“A discolpa degli artisti che – capiterà pure quest’anno – canteranno su basi, dico che è difficile avere una line-up così ricca e permettere a tutti di fare i cambi di palco con la propria band” ha spiegato il marito di Chiara Ferragni rispondendo ad alcune critiche levatesi attorno all’edizione dell’anno scorso. "Insomma… è sempre colpa mia".

Dopo aver sostenuto nel 2022 la Fondazione Tog, nel 2023 l’opera di Love Mi è rivolta a favore all’Associazione romana Andrea Tudisco, impegnata dal 1997 ad offrire accoglienza e assistenza ospedaliera a bambini che non riescono trovare altrove cure adeguate. Per la raccolta fondi è attivo fino al 2 luglio il numero solidale 45596, ma le donazioni possono anche avvenire attraverso il sito della Fondazione Fedez.

La cifra raggiunta, precisa l’organizzazione, verrà destinata ad un progetto scelto tra i diversi che ha in campo dall’Associazione. Intanto per Fedez si stanno riaprendo le porte di X Factor, dove è stato confermato assieme ad Ambra Angiolini e a Dargen D’Amico. New (re)entry Morgan, che torna così a sedersi al tavolo dei giudici dopo nove anni. "Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario” punge l’inventore di Love Mi. "Non è scontato perché non è mai stato così".