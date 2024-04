Il Duomo celebra la sua lunga storia: mostra fotografica nella Cattedrale e lungo corso Vittorio Emanuele

Milano – Il Duomo celebra il Duomo con una mostra all’interno e all’estero della Cattedrale. La Veneranda Fabbrica ha chiesto e ottenuto dal Comune il patrocinio alla mostra “Con gli occhi del Duomo“. Si tratta di una mostra fotografica dedicata alla Cattedrale e alla sua Fabbrica che documenta, con un percorso articolato dalle origini ai giorni nostri, la storia fotografica del Duomo attraverso materiali fotografici originali e antichi, provenienti dagli Archivi della Veneranda Fabbrica del Duomo.

L’allestimento valorizza la storia della Cattedrale, i suoi cantieri, il patrimonio storico artistico ma anche la storia del centro della città che si sviluppa attorno al prestigioso monumento. La mostra si svolgerà dal 23 aprile al 22 luglio nella Sala Gian Galeazzo all’interno della Cattedrale: l’ingresso subirà una maggiorazione di tre euro rispetto ai biglietti ordinari, per motivi di capienza. Sarà invece gratuito alle sezioni espositive, nell’Archivio della Veneranda Fabbrica.

Non solo . Come accennato all’inizio, infatti, “Con gli occhi del Duomo“ prevede anche un allestimento esterno alla Cattedrale, lungo corso Vittorio Emanuele, per un mese, dal 23 aprile al 26 maggio, che vedrà 15 pannelli fotografici su telaio in ferro, con didascalie ed illuminazione per raccontare la storia della Veneranda Fabbrica e i suoi cantieri. Non è finita. Perché il 6 giugno, in occasione dell’inaugurazione delle aperture serali estive delle Terrazze del Duomo, un concerto del Quartetto d’Archi della Cattedrale promuoverà la mostra proprio dalle terrazze.

Sempre sul fronte della cultura, la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per realizzare il palinsesto di eventi “Milano è viva“ che si svolgerà dal 21 giugno al 31 ottobre: il ministero della Cultura ha assegnato 1,1 milioni di euro per “Milano è viva“. Il Municipio 1, intanto, ha lanciato un avviso pubblico per interventi di cultura diffusa entro il 1° ottobre. Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 22 aprile. L’importo stanziato è di 9 mila euro: l’importo massimo per ogni progetto è di 1.500 euro.

L’ultima nota riguarda una sponsorizzazione tecnica degli stilisti Dolce & Gabbana per la valorizzazione di Palazzo Reale: i 272 mila euro saranno investiti per il potenziamento dell’impianto elettrico delle sale espositive del piano nobile e per la progettazione, realizzazione e installazione di un nuovo bancone multifunzionale.