Concerto Sfera Ebbasta e Shiva, una data unica, un palco per due: il 13 settembre a Milano sarà SMG - One night only

Milano, 14 aprile 2025 – Sfera Ebbasta e Shiva tornano a stupire a poche ore dalla release a sorpresa del joint album "Santana money gang", che sta dominando le classifiche con oltre 25 milioni di ascolti macinati in soli 3 giorni. Arriva oggi, lunedì 14 aprile, l'annuncio di SMG - One night only, l'esclusivo evento live -prodotto da Vivo Concerti- che li vedrà protagonisti il 13 settembre 2025 a Milano - Fiera Milano Live. Una data unica, un palco per due. Sfera e Shiva uniscono la loro potenza di fuoco per dare vita a una notte a cielo aperto di musica: l'occasione perfetta per presentare dal vivo le 12 tracce di trap allo stato puro contenute nel loro primo joint album, ma anche le hit tratte dal repertorio da solisti.

"Santana money gang” è uscito il 10 aprile ed è il loro primo joint album. L’album, completamente indipendente, nasce dalla partnership Cupido / Milano Ovest. 'Santana money gang' contiene dodici tracce inedite di trap pura: 'Sntmng', 'Non metterci becco', 'Sei persa', 'Molecole sprite','Maybach', 'Neon', 'Mngsnt', 'D&G', 'Vvs cartier', 'Over' (demo),'Come se non fossi nei guai' e 'Paranoia'.

I biglietti per SMG - ONE NIGHT ONLY saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14 di domani, martedì 15 aprile, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di domenica 20 aprile. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Solo pochi giorni fa con il il quarto sold out milanese all'Unipol Forum è calato il sipario sul Palasport Tour 2025 di Sfera Ebbasta, la catena di 11 date da tutto esaurito - prodotte da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live- che per i mesi di marzo e aprile hanno visto il Trap King conquistare i palazzetti italiani. Dal doppio sold out allo Stadio di San Siro nel 2024 ai 4 sold out all'Unipol Forum del 2025, in soli 9 mesi Sfera Ebbasta ha totalizzato 170.000 biglietti venduti nella sola città di Milano, realizzando un totale di oltre 270.000 biglietti venduti tra Stadi e Tour Palasport.