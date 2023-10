Cinisello, al via “Una Ghirlanda di libri”: autori ed editori si incontrano a Villa Casati Stampa

Cinisello Balsamo, 12 ottobre 2023 – Torna il festival dell’editoria indipendente “Una Ghirlanda di libri” a Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo. Sabato 14 e domenica 15 ottobre andrà in scena la due giorni dedicata ai libri e alla cultura con una lunga sequenza di presentazioni, ospiti, dibattiti e una vasta area espositiva con le più interessanti novità per la lettura di ogni genere e molti eventi.

Fino a domenica tutti gli espositori avranno uno spazio per raccontare le loro opere alternandosi con alcuni degli autori più conosciuti a livello nazionale. Tra loro Sara Rattaro, autrice di “Il cuore di tutto”, “Un uso qualunque di te: Dieci anni dopo” e “I miracoli esistono”, sarà ospite della tavola rotonda sul bullismo; Maria Luisa Jacobelli presenterà “Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato”; Olivia Ninotti propone il suo “Sembrava un British invece era un Merdish 2 – Saluto alla regina”; Laura Marinaro parlerà del suo primo romanzo “Maremoto a Varigotti: Un mistero lungo cinquant’anni corre da Milano alla Riviera”.

Catena Fiorello Galeano sarà ospite con “Ciatuzzu”; Roberta Gatani, nipote di Paolo e Salvatore Borsellino, ha scritto “57 giorni. Ti porto con me alla casa di Paolo”, e lo proporrà da remoto in un evento con Salvatore Borsellino, presente.

Il comico di Zelig Alberto Patrucco presenta invece “AbBrassens”. Cambiando genere, il professor Vittorio Agnoletto proporrà “Senza Respiro”, un’inchiesta indipendente sulla pandemia in Lombardia, Italia, Europa e sul come ripensare un modello di sanità pubblica; Sandro Neri, ex direttore de Il Giorno, parlerà di “Gaber”, finalista al premio Bancarella 2023, e infine Andrea Vitali porterà la sua ultima opera “Cosa è mai una firmetta”.

Tra gli appuntamenti sabato 14 ottobre alle 10,30 la tavola rotonda dal titolo “Il bullismo nell’era digitale. Agli adulti, un ruolo determinante”. Partecipano istituzioni locali, forze dell'ordine, scrittori e psicologi: verrà presentato il progetto “RispettAMI”, realizzato con Skuola.Net. La giornalista e conduttrice televisiva Maria Luisa Jacobelli tratterà invece il tema dello stalking.

Ecco l’elenco completo degli altri autori ed editori che esporranno: Aletheia Editore, Sbam! Comix, Aps Pluriversum, Mariagrazia De Vizzi, Cristian Greco, Davide Pavan, Daniela Vasarri, Gianvincenzo Cantafora, Ana Danca, Matteo Ravagnati (Gruppo Creazioni D'inchiostro), Monica Americo, Patrizia Mantegazza, Mimep Docete, 21lettere, Luigi Oriani, Alessandro Baito (Il Cielo Stellato), Evandro Straccini, Aldo Colonnello (Edizioni Meravigli), Bookendipity.com, Antonio Ricci, Elide Ceragioli, Umberto Melotti, Ciro Bertinelli (Massimo Soncini Editore), Franco Orlandini, Silvia Alonso, Associazione Edizioni Paginauno, MonteRosa edizioni, La Memoria del Mondo Libreria Editrice e Stefano Gelati.