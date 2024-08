Riapre il cinema Colosseo, sfida ai multisala (e alle piattaforme) anche sul fronte del comfort

Milano, 20 agosto 2024 – Dopo alcuni mesi di lavori riapre domani, mercoledì 21 agosto, il cinema Colosseo di Milano (Viale Montenero 84). Le sale sono state sottoposte a un approfondito restyling, utile non solo per ragioni strutturali ed estetiche, ma per riuscire ad attrarre un pubblico sempre più esigente.

“Abbiamo chiuso il 1° di giugno e stiamo ultimando dei profondi lavori di ristrutturazione che hanno riguardato in particolar modo le sale. – spiega Tomaso Quilleri reponsabile del circuito Il ‘Regno del Cinema’ - Sono state completamente rifatte, dall’illuminazione, fino alle moquette e alle poltrone. Gli spettatori troveranno un Colosseo 2.0”.

Gli interventi

L’inaugurazione, proprio a causa degli ingenti sforzi, sarà graduale e si concluderà con la Sala Venezia. “Domani apriamo tre sale su sei - spiega - altre due verranno svelate il giorno dopo, il 22, perché è necessario un collaudo all’impianto di aria calda e fredda che è stato rifatto. La sala Venezia, la più grande, tornerà in auge, stando alle nostre aspettative, la prima settimana di settembre per l’uscita del film ‘Beetlejuice’. Ci sono voluti alcuni lavori extra, è quella che, in termini di layout, il pubblico troverà maggiormente mutata. Ci sono poltrone più larghe, comode, maggiore comodità e qualità per lo spettatore”.

Gli interventi hanno interessato pure l’atrio e tutti gli spazi comuni che sono stati ripitturati con nuovi colori.

La programmazione

Nonostante la lunga pausa il Colosseo ripartirà con una programmazione subito accattivante. Verranno trasmessi “Cattivissimo Me” e “It ends with us”, a cui si aggiungerà “L’innocenza“ di Kore-Eda il 22 e dalla settimana successiva andrà in scena la normale programmazione per le cinque sale. “La prima settimana di settembre toccherà alla sala Venezia. Speriamo e ambiamo ad essere una delle realtà più belle di Milano, sia dal punto di vista del comfort, del design, che delle scelte architettoniche fatte”.

Dal Colosseo e dalla sua gestione in mano a Spazio del Cinema (che a Milano si occupa anche dell’Eliseo in via Torino 64) sono convinti che serva rendere gli spazi piacevoli. “ll cinema è ancora un’attrattiva, ma affinché nel tempo possa continuare a essere così, gli ambienti devono essere all’altezza della qualità del prodotto che viene mostrato”.

Il pubblico

Gli ultimi dati sull’afflusso degli spettatori sono incoraggianti e in ripresa dopo la pandemia, quando sembrava che le piattaforme di streaming potessero sostituire il cinema. “Nel 2023 abbiamo avuto ottimi riscontri, confermati pure dal primo semestre di quest’anno, nonostante un’offerta di prodotto, sulla carta, inferiore ai primi sei mesi del 2023. Il pubblico ha ritrovato la strada delle sale cinematografiche, la politica di uscita dei film è ritornata a quella prima della pandemia. Il secondo semestre del 2024 presenta dei potenziali titoli veramente importanti, per non parlare del 2025. Sono molto fiducioso per il futuro”.