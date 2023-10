Andrea Bocelli a sorpresa al San Babila al concerto del figlio Matteo: “Serata milanese speciale come nessun'altra”

Milano, 28 ottobre 2023 – "Ogni concerto è una festa, ogni volta è come la prima volta: eppure la serata milanese di ieri è stata speciale come nessun’altra! Perché Matteo ha debuttato per la prima volta di fronte al pubblico italiano, perché in platea eravamo in tanti, sfacciatamente dalla sua parte, ad applaudirne il talento, a fargli sentire il calore d’essere a casa, dopo tanti concerti ed altrettanti successi in giro per l’Europa”. Lo ha scritto un orgoglioso papà Andrea sul suo profilo Instagram elogiando il figlio Matteo che martedì 24 ottobre scorso ha incantato la platea del San Babila.

Applausi a scena aperta per Matteo Bocelli, a Milano (come l’indomani al teatro Ghione a Roma), per le due italiane del tour mondiale “A night with Matteo” che fa seguito all'uscita del suo primo disco da solista “Matteo”. In un'atmosfera intima e coinvolgente l'artista, accompagnato sul palco da Valerio Carboni e un quartetto d'archi, ha alternato i suoi brani (da “Tempo” all'ultimo singolo “Fasi”, senza dimenticare “Chasing Stars” scritta per lui da Ed Sheeran e il fratello Matthew) alle canzoni che hanno influenzato la sua vita fin da bambino - come lui stesso ha raccontato - tra cui “She” e “Caruso”.

Durante il live di Milano non è mancata una grande sorpresa: sulle note di “Perfect Symphony” Andrea Bocelli ha accompagnato Matteo al pianoforte (mentre su "Fall on me” con Matteo al piano i ruoli si sono invertiti raccontando così una storia senza tempo in cui la musica è sempre stata protagonista). Le due date di Matteo Bocelli a Milano e Roma sono state inserite in un tour di 30 live che sta toccando 12 paesi, tra cui gli Stati Uniti (la prima il 22 novembre, al Lillian S. Wells Hall at The Parker di Ft Lauderdale in Florida), e gli Emirati Arabi, e che si concluderà il 21 dicembre alla Dubai Opera. E mentre è sempre più richiesto dai grandi brand internazionali, vengono già annunciati nuovi appuntamenti live nel 2024 che lo vedranno impegnato oltre che in Europa, anche in Australia, Asia e Sud America.