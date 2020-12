Milano, 10 dicembre 2020 - La Lombardia si appresta ad approdare domenica in zona gialla, con il conseguentemente allentamento delle misure anti-Covid. Ora l'obiettivo è scongiurare il rischio di una terza ondata. Per il governatore lombardo Attilio Fonrana: "Se le misure della zona gialla saranno rispettate e rigorosamente applicate dai nostri concittadini, potrebbero essere sufficienti per evitare quello che è successo a ottobre, dopo che abbiamo avuto un'estate nella quale ci eravamo un po' troppo liberati"

In merito ai rischi di una 'terza ondata' dell'epidemia Covid il presidente lombardo ha precisato: "Questa è una domanda che andrebbe rivolta agli esperti. Io credo che queste scelte siano state fatte in modo oculato e attento da parte di persone che si occupano di contrastare l'epidemia. La zona gialla che mantiene le limitazioni si avvicina all'ordinanza che ho firmato il 22 ottobre che determinò una stabilizzazione" della curva dei contagi.

