“Zaino pieno“ per i bambini, nessuno escluso

"Uno zaino pieno per la scuola". Il progetto dell’associazione novatese è stato votato e ha vinto il contributo di mille euro al bando “Esprimi un desiderio Coop“. Dal 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid, l’associazione GENITORIeSCUOLA ha attivato sul territorio di Novate una serie di iniziative di solidarietà e raccolta fondi per sostenere economicamente le spese scolastiche delle famiglie più fragili con figli in età scolare. Sono passati già quattro anni, ma la crisi economica, seguita alla pandemia prima e alle guerre poi, continua a pesare sui nuclei più fragili. "In questi anni, il numero delle famiglie che richiedono questo importante sostegno è quasi triplicato e per la nostra associazione sta diventando sempre più difficile far fronte alle numerose richieste. Con il progetto “Uno zaino per la scuola“, abbiamo l’obiettivo di continuare a essere al fianco delle sempre più numerose famiglie in difficoltà con figli iscritti nelle scuole elementari e medie di Novate".

"Ogni anno, grazie alle donazioni di supermercati Coop Lombardia e cartolerie, riusciamo a recuperare parte del materiale scolastico necessario alla preparazione dei kit scolastici di base, ma questo purtroppo non basta", spiegano dall’associazione. Il progetto è stato quindi candidato con la speranza di ottenere il contributo per far fronte alle sempre più numerose richieste di aiuto e completare i kit scolastici con gli accessori e il materiale più costoso: compassi, tempere, album, astucci e zaini. Il progetto è stato scelto insieme ad altri due e per un mese chi faceva la spesa alla Coop ha potuto votare. La proposta “Uno zaino pieno per la scuola“ si è classificata prima.Da.Fa.