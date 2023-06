Youtuber-ex calciatori oggi la partita del cuore

Youtuber ed ex calciatori professionisti si sfideranno all’ultimo goal durante una partita del cuore in memoria di Simone Benelli (nella foto), giovane melegnanese scomparso lo scorso aprile, a soli 19 anni, dopo una lunga malattia. Appuntamento oggi alle 19 al campo sportivo di Carpiano per l’evento "Young Stars-Old Stars", organizzato dall’agenzia Mg Com insieme al presidente della Carpianese Giuseppe Lobaccaro. Il ricavato dell’iniziativa, con ingresso a offerta libera, sarà devoluto all’associazione Dreamchatchers, che aiuta i bambini e i ragazzi affetti da gravi patologie ad esaudire i loro sogni di viaggio. La scomparsa di Simone ha scosso Melegnano. Sono state oltre mille le persone al suo funerale: così hanno voluto salutare "king" Simone, il gigante buono strappato alla vita. A.Z.