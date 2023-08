"WWF: Animali Salvati all'Oasi di Tolcinasco, Pieve Emanuele"

Il Centro recupero animali Wwf di Vanzago ha rilasciato all’oasi di Tolcinasco un assiolo, 3 civette, 2 gheppi e uno sparviero. È stata una giornata speciale per l’Oasi di Tolcinasco che ha accolto sei nuovi ospiti. Si tratta di volatili recuperati e curati dai volontari del centro di Vanzago che una volta guariti e pronti a tornare in libertà vengono rilasciati in aree ritenute idonee. E Tolcinasco è una delle oasi di città Metropolitana fra le più qualificate. È già la casa di una vasta fauna autoctona e di migliaia di volatili che l’hanno scelta per nidificare. In questo polmone verde protetto da una parte dal Golf di Tolcinasco e dall’altra da una vasta area agricola, a qualsiasi ora del giorno (e della notte) è possibile incontrare qualcuno degli abitanti. Non solo volatili, ma anche volpi, scoiattoli, lepri, daini e cinghiali.

Mas.Sag.