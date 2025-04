Vuole buttarsi dal balcone: salvata da agenti e carabinieri

Hanno salvato una donna dal suicidio, grazie all’Sos lanciato tempestivamente da un vicino di casa, che l’aveva vista scavalcare il balcone, e al proprietario di casa che si è precipitato a fornire le chiavi di ingresso alle forze dell’ordine. L’allarme è arrivato alla centrale del 112 da un inquilino che chiedeva un intervento urgente di soccorso in un condominio di Cinisello Balsamo. Sul posto sono così arrivati gli agenti del commissariato e i carabinieri. Le squadre delle forze dell’ordine sono giunte sul posto verso le 12,30 e hanno visto la donna, 49 anni, che aveva scavalcato la ringhiera del balcone dell’appartamento in cui vive in affitto, posto al terzo piano, con l’intenzione di compiere un gesto estremo. I miliari e i poliziotti sono entrati in casa, accompagnati dal proprietario in possesso delle chiavi. Una volta all’interno dell’alloggio, considerato l’imminente pericolo, hanno sfondato la porta della camera da letto che la donna aveva chiuso dall’interno. A quel punto, le divise sono riuscite a raggiungere velocemente la 49enne e metterla in sicurezza. La.La.