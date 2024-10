Volontari e Sportello Salute: abbiamo aiutato 64 persone

"Abbiamo risolto i problemi del 75% dei malati che si sono rivolti a noi", lo Sportello Salute gestito in città dai volontari di Cernusco in Comune ha aperto i battenti a marzo: "In 64 ci hanno chiesto aiuto per liste d’attesa troppo lunghe e mancate prestazioni". Il servizio sta diventando un punto di riferimento "anche per i medici di famiglia che sempre più spesso indirizzano qui i pazienti". In gioco c’è "la salute - spiegano i volontari - lavoriamo per garantire un accesso equo a visite ed esami, un problema vissuto da migliaia di persone oggi". Da qui l’idea di "fornire supporto gratuito a chi è in difficoltà". Un presidio davanti al Cup dell’ospedale nei giorni scorsi è servito da spot. Lo sportello è aperto martedì dalle 10 alle 12 in via Fatebenefratelli 9 (tel. 375.6660727) attivo martedì e giovedì dalle 10 alle 12 . L’accesso è libero.