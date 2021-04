Malpensa 8Varese) - Prove di ritorno alla normalità. Emirates ha annunciato che dal primo giugno ripartirà il volo diretto fra Malpensa e l'aeroporto internazionale di New York Jfk. Il volo Milano-New York JFK sarà un'estensione del volo EK205 da Dubai per Milano, operato dal Boeing 777-300 ER, con 8 posti in First Class, 42 posti con sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 posti disegnati ergonomicamente in Economy Class.

Il servizio da e per New York JFK sarà attivo tre volte alla settimana. Il volo Ek205 partirà da Dubai alle 9.45, arriverà a Milano alle 14.20 per ripartire alle ore 16, arrivando all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York alle ore 19 dello stesso giorno. Il volo di ritorno Ek206 partirà dal Jfk alle ore 22.20, arrivando a Milano alle 12.15 del giorno successivo per proseguire per Dubai alle ore 14.05, dove atterrerà alle 22.10 (tutti gli orari indicati sono da intendersi come locali).