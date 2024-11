“Voice Italia“ per promuovere la longevità

Il Mercato di Wagner ha avviato una collaborazione con Voice Italia, impresa sociale che si occupa di longevità in salute, nata dalla collaborazione tra Fondazione Ravasi Garzanti e Nica - UK National Innovation Centre for Ageing, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Amplifon. Lo staff sarà presente al mercato ogni martedì pomeriggio e sabato mattina di novembre e dicembre per incontri e laboratori. Coinvolto anche CuraMI & ProteggiMI, progetto di Fondazione Ravasi Garzanti con Fondazione Pasquinelli e Cooperativa Sociale Eureka! che offre

un catalogo integrato di servizi per anziani e caregiver. Informazioni su voiceitalia.community.

(Foto di Barbara Francoli)