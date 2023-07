"Vogliamo più sicurezza" Sulle barricate i residenti intorno a piazza Montanelli

di Laura Lana

In questi anni gli esposti sono arrivati da più parti: dai residenti, da un amministratore di condominio, anche dalle volontarie che si occupano di una colonia felina che da 14 anni esiste vicino all’ex Alstom e al Glass Cube, il locale che domenica all’alba ha visto una rissa trasformarsi all’esterno nell’aggressione a un 20enne, Edoardo, ferito con più fendenti da ecuadoriani. Con forza si torna a chiedere sicurezza per piazza Indro Montanelli. "Negli ultimi anni la situazione è degenerata. Quando va bene raccogliamo rifiuti, bottiglie col collo spezzato, feci umane e preservativi. Passiamo ore non a dar da mangiare ai gatti ma a fare i netturbini – racconta Silvia Villa, tutor della colonia –. Andiamo lì due volte al giorno, mattina e sera. Conosciamo la piazza come le nostre tasche". Anche nella sua "prima vita" notturna, il Glass era stato chiuso più volte. "Da due anni, quando ha cambiato gestione, è iniziata la totale distruzione della piazza: dal non rispetto delle regole di convivenza civile fino a risse ogni weekend – spiega la volontaria –. Sono stati sradicati i paletti della zona pedonale, attraversata dai furgoni anche se esiste un carico-scarico usato dalle altre attività. È stato tolto il cartello per rimozione forzata perché ci parcheggiano".

A ogni festa si sparano botti: "Vicino le case è proibito e qui siamo a 2 metri dalla colonia e a 60 dalle abitazioni". Servono controllo e prevenzione. "Abbiamo scritto al Comune: il sindaco non ha mai risposto e sul degrado l’assessore Alessandra Aiosa disse che il nostro report, corredato da foto, non corrispondeva al vero e che la piazza non poteva restare immobile. Probabilmente abbiamo una visione diversa di movimento". Otto denunce da parte dei condomini. Per un mese quest’anno il locale era stato chiuso, poi ha ottenuto le licenze per l’attività notturna, "nonostante non sia ancora insonorizzato e sia costantemente sovraffollato. Domenica chiude alle 6, l’aggressione è avvenuta alle 5,30: dove erano le guardie della discoteca? Abbiamo fornito sempre elementi anche a polizia e carabinieri". Domenica un giovane è quasi morto in piazza Montanelli. "Richiediamo un presidio dell’esercito come deterrente e la videosorveglianza. Non cediamo e pretendiamo qualcosa per la piazza e per Edoardo. Quanto successo non può finire nel dimenticatoio, significherebbe darla vinta ai delinquenti".