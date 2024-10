Vo.Ci. e cineteatro Pax. Le due storiche realtà premiate con la Spiga d’oro

Per Vo.Ci. e per il CineTeatro Pax non sarà solo l’anno di un anniversario importante. Le due storiche realtà festeggeranno, infatti, anche la Spiga d’Oro, la massima onorificienza cittadina. La cerimonia si terrà il 13 ottobre, ma sono già stati svelati i vincitori di questa 35esima edizione dell’ambito premio.

"L’onorificenza civica ha un forte valore simbolico: riconoscere e sottolineare l’impegno per il bene della nostra città, per la sua crescita e prosperità, insieme alla passione, professionalità, dedizione e generosità a favore anche della comunità - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. L’evento di consegna è per tutti noi un momento di grande partecipazione e di orgoglio identitario". Quest’anno ci sarà il conferimento di tre Spighe e di due targhe alla memoria. Vo.Ci., che è presente a Cinisello da oltre 30 anni e rappresenta il volto del volontariato cittadino con 32 organizzazioni che operano sul territorio sotto la guida della presidente Liviana Cardin e che oggi saranno in piazza Gramsci dalle 9 alle 18. Il Pax festeggia quest’anno 70 anni. Una lunga storia di promozione del cinema, del teatro, della musica e della danza, protagonista della vita culturale cittadina espressa anche attraverso la generosità e la dedizione dei suoi volontari. Renato Roberto Veronese, a capo dell’agenzia funebre Sant’Ambrogio, è sostenitore di attività sportive e sociali e fondatore della società ciclistica Pirovano. Una dedizione alla città espressa attraverso diverse donazioni: la targa ai caduti della Prima guerra in via Musu, quelle alla Stella Azzurra e alle vittime del Covid, il monumento ai caduti di Nassiriya e la stele per la polizia locale.

Le targhe alla memoria sono per Davide Viganò, per l’impegno nella politica locale e nel mondo cooperativo cittadino, e per Renato Seregni, poeta, scrittore, autore teatrale, che non ha mancato di dedicare la sua attenzione anche al sociale: in Villa Casati Stampa è stata inaugurata una mostra in suo ricordo.