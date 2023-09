Vivere nel più antico castello di Milano: "Era un rudere, ora è la nostra casa"

di Marianna Vazzana

MILANO

Il re e la regina del castello più antico di Milano sono un ex professore di matematica e fisica dell’Istituto Allende e una impiegata in pensione dell’ufficio tecnico Enel, sposati da 43 anni: Franco Ferrario e Monica Franzoni. "A volte ci guardiamo negli occhi e ci chiediamo: riusciremmo mai a tornare a vivere in un condominio?". La risposta è no. E non potrebbe essere altrimenti, guardando la loro dimora: il Castello di Macconago, antico borgo agricolo del Vigentino, a sud di Milano. La sua costruzione risalirebbe al 1330-1340, prima della nascita della rocca viscontea di Porta Giovia, tra il 1360 e il 1370, porzione di quello che sarebbe diventato il Castello Sforzesco. Il “fratello“ meno conosciuto domina la campagna attorno, a pochi passi dall’Istituto europeo di oncologia di via Ripamonti. Fortezza viscontea a pianta quadrata con torri di avvistamento e camminamenti merlati, si sviluppa su tre piani da 300 metri quadri ciascuno ed è circondato da un giardino da fiaba.

Tutto rimanda a un tempo lontano: gli stemmi sulla facciata, con l’aquila e l’edera (segno distintivo della nobile famiglia Pusterla, la prima proprietà), i camini sontuosi, i resti dei graffiti, il soffitto a cassettoni dell’atrio, le volte del salone che per anni, insieme al giardino, è stato il fulcro di eventi: riunioni aziendali, convegni, eventi di marchi internazionali, sfilate, cene e matrimoni. "Abbiamo ospitato – racconta la signora Franzoni – Umberto Veronesi, che qui accanto ha fondato lo Ieo, e il suo staff, oltre al medico e biologo Renato Dulbecco, insignito del premio Nobel per la medicina e ai sindaci Carlo Tognoli e Paolo Pillitteri. Tra i brand, Shiseido che qui ha presentato un suo profumo tingendo di rosso le sale e illuminando il castello con le fiamme. Ma anche la Disney, in occasione dell’uscita del film “Aladdin“, e una valanga di personaggi dello spettacolo. Per esempio Lory Del Santo che arrivò qui in elicottero". Il castello è stato scelto anche da Berlusconi "per un evento Fininvest – continua Ferrario –. In quell’occasione annunciò l’acquisto di Gullit per il Milan. Un momento storico". Da sei anni però la dimora non è più aperta al pubblico. "Desideriamo la pace, anche se ogni settimana c’è qualcuno che citofona chiedendo di poter vedere il castello". Uno spazio immenso che marito e moglie condividono con i gatti trovatelli Dicio e Luna. "Ma abbiamo accolto anche piccioni, galline e volpi approdati qui dalla campagna".

Ridare vita al Castello è il coronamento di un sogno nato per caso: "Nel 1971 – racconta Ferrario – mia madre Vanda Gavana sbagliò strada mentre cercava Chiaravalle e si accorse di questo posto: un rudere. Lo abbiamo acquistato dalla famiglia Greppi-Cadorna e rimesso in sesto, rispettando tutti i vincoli. All’interno abbiamo reso gli spazi accoglienti, con le comodità di oggi". Domenica, eccezionalmente, le porte si riapriranno (visita riservata al gruppo ristretto d’iscritti) per il primo appuntamento di BorghInBici: una pedalata per scoprire i tesori degli ex Comuni annessi a Milano 100 anni fa. Promotori, l’associazione Antichi Borghi Milanesi e Milano Bicycle Coalition.