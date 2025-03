Visite a Villa Litta gratis per lei. Trattato umoristico con Penoni

Visite guidate con performance artistiche domani in Villa Litta a Lainate, in occasione della festa della donna. Dalle 15.20 (ultimo turno alle 16.40), donne di ieri e di oggi saranno le protagoniste di un suggestivo percorso nelle sale affrescate di Villa Litta tra storie, aneddoti e performance artistiche. L’evento è organizzato dall’associazione Amici di Villa Litta, Music dance & mimic art di Desirée Motta, Sonia Vettorato, Arianna Campana e Maria Grazia Baggio. A Garbagnate nell’ambito del programma “Marzo in rosa“, lunedì 10 alle 21 al cinema teatro Italia appuntamento con “Donne nella mia vita“, piccolo trattato umoristico da camera di Claudia Penoni. Ingresso libero. Infine, domani alle 18.30 al Caffè letterario di via Garibaldi a Vanzago, l’Apericena in rosa promosso dal Centro italiano femminile.