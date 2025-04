Contro la violenza sulle donne ci sono i corsi gratuiti di apicoltura, “per ripartire stando nella natura”. Un aiuto a chi ha subito abusi

Milano, 24 aprile 2025 – Si può rinascere in tanti modi. Prendersi cura delle api, che sono simbolo dell’eterno rinnovarsi della natura oltre che essenziali per la vita sulla terra, è uno di questi. Partendo da questo presupposto, l’associazione “Scarpetta Rossa“, impegnata nella lotta alla violenza di genere, e “Oro verde zero cento“, attiva in progetti di educazione ambientale, lanciano corsi di apicoltura gratuiti per le donne che hanno subìto violenza. Dalla cura delle arnie – in diversi spazi verdi della città e dell’hinterland – alla produzione del miele che sarà messo in vendita. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle vittime e dell’ambiente. A maggio verranno raccolte le adesioni, dopodiché si partirà.

Attenzioni all’ambiente

“Da sempre noi di “Oro verde zero cento” amiamo le api, minacciate dall’inquinamento”. Ora aprono il loro mondo alle donne minacciate dalla violenza, tendendo loro una mano. “Come? Offrendo loro l’opportunità di imparare un lavoro a contatto con la natura, diventare piccole imprenditrici e conquistare quell’indipendenza economica che le possa rendere “libere di volare”, come le nostre api. Sono certa che, grazie alla collaborazione con “Scarpetta Rossa APS”, tutto ciò si potrà realizzare”, dichiara Carmela Acampora, vicepresidente di “Oro verde zero cento”.

Gli obiettivi

Due missioni che sfociano in un obiettivo comune, la cui importanza riconosce anche Chiara Balistreri, co-responsabile comunicazioni di “Scarpetta Rossa Aps giovani”. Ventiduenne di Bologna, è stata quasi uccisa dal suo ex fidanzato e oggi parla nelle scuole (lo scorso febbraio è intervenuta al liceo ginnasio Berchet), come parte attiva del progetto “Ora parla Sofia“ dell’associazione Scarpetta rossa per prevenire la violenza di genere in nome di Sofia Castelli, uccisa a 20 anni dall’ex fidanzato il 29 luglio del 2023 a Cologno Monzese. Quella dell’apicoltura “è un’iniziativa unica – commenta – che accompagna le donne, vittime di violenza, verso la libertà e il pianeta verso un posto migliore. Le donne, come le api, sono fonti di vita”.