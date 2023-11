Il premio a Vill@perta a Quarto Oggiaro: "Così cancelliamo la brutta fama del quartiere"

Milano – “Di Quarto Oggiaro generalmente si parla male. Nelle narrazioni sul quartiere, quasi mai emerge l’impegno delle associazioni". Un lavoro invisibile ma prezioso per il quale ora arriva un riconoscimento prestigioso: l’attestato di Civica benemerenza. A riceverlo è Vill@perta, la cui candidatura è stata proposta dal consigliere comunale Pd Alessandro Giungi con il sostegno del Municipio 8. Nata nel 2008, Vill@perta è un’associazione di secondo livello che raggruppa 24 realtà del terzo settore e comitati di cittadini, attivi anche a Vialba, Musocco e Villapizzone. Il suo presidente Giorgio Ferrante commenta che "grazie all’Ambrogino, forse, Milano scoprirà che Quarto Oggiaro è una delle zone di Milano con più associazioni".

Che cosa proponete al territorio?

"Organizziamo iniziative ludico-aggregative come il Carnevale di quartiere che ha sempre un tema (nel 2020 era “Salviamo il pianeta”), e poi cineforum, spettacoli teatrali e altro a Villa Scheibler, che è la nostra sede. Proponiamo anche visite guidate nella villa e nel parco attorno. In più abbiamo contribuito alla nascita della Casa delle Associazioni e del Volontariato di Municipio 8. Da tre anni, poi, organizziamo la Marcia della pace. Ora siamo in moto in vista del Natale".

Che attività state preparando?

"Per la festa di Natale regaleremo giocattoli ai bambini di famiglie in difficoltà. Desideriamo che tutti abbiano un dono da scartare".

In vista anche qualcosa per il tempo libero delle famiglie nel periodo di Natale?

"Sì: tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà inaugurata il 2 dicembre. Un’opportunità che ritorna dopo lo stop negli anni di Covid".