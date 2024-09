Villaggio sportivo in città. Judo, danza e pole dance le discipline in vetrina

Prova generale per Cernusco Capitale europea dello Sport Inclusivo e del Volontariato 2025: sabato la città si trasformerà in un enorme villaggio sportivo, in vetrina tutte le discipline, dal judo alla danza per l’intero pomeriggio, è l’ultimo grande evento messo in cantiere dal sindaco Ermanno Zacchetti, protagonisti divertimento e lealtà. Formula nuova, la Festa dello sport esce dal parco dei Germani per approdare dalle 14 ai parchi Trabattoni e a Villa Greppi con le piazze Gavazzi, Matteotti e Unità d’Italia teatro di quasi cinquanta stand con dimostrazioni e la possibilità di toccare con mano le attività integrate per disabili e per tutti. Obiettivo, "coinvolgere in un modo nuovo - spiega il Comune - puntiamo a creare relazioni che possano lasciare traccia per gettare le basi di un tessuto sociale e culturale aperto a tutti e a riflessioni e scambi che vadano in questa direzione". Sul palco davanti al Municipio si alterneranno esibizioni di arti marziali, europee, medievali, ginnastica artistica, acrobatica aerea, pole dance, twirling e cheerleading, tai chi e chi kung, inframezzate da interventi delle autorità cittadine e delle società, che racconteranno i progetti per finire con il lancio del conto alla rovescia vero e proprio: 100 giorni a Cernusco 2025. "Torniamo a riunirci come comunità con questo progetto fortemente voluto dal nostro sindaco - dice la vice Paola Colombo -. Credo che questo sia il regalo più grande che possiamo fare a lui e a noi: realizzare il suo sogno, portare lo sport in città a livelli altissimi e renderlo inclusivo a 360 gradi".

"Sarà l’occasione per permettere anche a nuovi gruppi di farsi conoscere", aggiunge Giorgi Carenzi, assessora ai Servizi sociali. "La pratica unisce - conclude Francesca Cortelazzo, presidente della Consulta dello sport -. Atleti di ogni provenienza e abilità si incontrano ogni giorno in campo per condividere valori comuni, promuovendo l’inclusione e il rispetto. Cernusco fa della propria comunità, quasi 50 associazioni per più di 40 discipline diverse, una bandiera. Il 2025 avrà un calendario ricco di eventi.