Raduno dei Viking Juve al Corvetto: petardi, fumogeni e cori fascisti sul cavalcavia

Milano, 16 giugno 2023 – Corvetto, ore 22.30: sul cavalcavia sopra il piazzale che dà il nome al quartiere spunta uno striscione, poi botti di petardi e fumogeni. Quindi i cori. È lo "show" dei Viking, ultrà milanesi della Juventus, che si sono radunati in strada come mostrato nel video girato da un residente e pubblicato da "Milanobelladadio".

Il raduno dei Viking Juve al Corvetto

Tra i cori intonati da una ventina di persone, canzoni fasciste e l'urlo "C'è solo un presidente", alludendo a Loris Grancini, 51enne di Cernusco sul Naviglio, ex gestore di locali e pokerista professionista, il capo più celebre del tifo organizzato bianconero che sarebbe in cattive condizioni di salute.

Nel 1998 scampò a una sparatoria che era un regolamento di conti in viale Faenza. Nel 2017 la condanna a 11 anni in Cassazione per concorso in tentato omicidio, per un episodio che risale al 5 ottobre 2006 in piazza Morbegno, tra la stazione Centrale e viale Monza.