Vigili-Comune, è scontro totale: Sant’Ambrogio (e Prima della Scala) senza agenti

Milano, 24 novembre 2023 – Niente vigili in strada a Sant’Ambrogio. Ieri i sindacati Cgil, Cisl, Csa e Uil hanno proclamato sciopero per il 7 dicembre e il blocco degli straordinari tra il 4 e il 10 dicembre, replicando lo schema già seguito in precedenza dal Sulpl. Tradotto: la totalità delle sigle di categoria della polizia locale ha scelto la strada della mobilitazione contro il Comune. Resta da capire se l’agitazione andrà in scena o se arriverà in extremis un provvedimento di precettazione, visto che quel giorno la città indosserà come ogni anno l’abito di gala per la Prima della Scala con la probabile presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La posizione dei sindacati

"Dobbiamo farci sentire", sintetizzano i delegati, che non escludono affatto altre azioni nelle prossime settimane e si dicono pronti "a rivolgersi al giudice del lavoro". Il nodo resta quello delle modifiche che Palazzo Marino vuole applicare al contratto decentrato del 2002, con l’obiettivo di aumentare il numero di pattuglie in strada nei turni serali e notturni.

Due giorni fa, le parti si sono confrontate in videoconferenza per il tentativo di conciliazione in Prefettura, ma è arrivata una prevedibile fumata nera: i sindacati hanno posto come pregiudiziale il ritiro della delibera di Giunta del 10 novembre e della conseguente informativa del comandante Marco Ciacci che ha fissato come deadline per un eventuale accordo il 31 gennaio 2024 e fatto sapere che in caso contrario l’amministrazione introdurrà nuove disposizioni organizzative in sostituzione di quelle attualmente in vigore (già "improduttive di effetti" per il Comune) dal 13 febbraio.

Le sigle hanno intenzione di andare in Tribunale per rivendicare che le materie al centro dell’attuale vertenza debbano essere oggetto di contrattazione e non di confronto, come invece sostengono in piazza Scala.

Il piano sicurezza

Intanto, stamattina il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore Marco Granelli e l’ex capo della polizia Franco Gabrielli presenteranno il Piano sicurezza per la città. I rumors della vigilia in via Beccaria sostengono che uno dei punti riguardi l’attività dei vigili di quartiere. Sempre in quest’ottica, ieri Granelli ha incontrato i presidenti dei nove Municipi: nel corso della riunione, l’esponente della Giunta ha illustrato le strategie da mettere in campo per incrementare i servizi di prossimità sul fronte sicurezza.