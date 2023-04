Vigili, gli uffici regionali premiano il Sud Milano

Biciclette elettriche, droni, potenziamento di centrali radio, impianti d’allarme, camere di sicurezza, dash cam, body cam, defibrillatori, fototrappole, sniffer, etilometri, autovetture ecologiche, moto e scooter. Pioggia di finanziamenti per migliorare le dotazioni dei comandi di polizia locale. I finanziamenti della Regione premiano i progetti del sud Milano. Ecco le dotazioni in arrivo: a Opera 5 dashcam, 3 fototrappola, 1 etilometro. Due etilometri anche a Paullo e Pieve. E ancora 1 etilometro a Basiglio, Lacchiarella e Locate. Per la polizia locale dell’associazione dei Fontanili in arrivo 1 drone e 24 body cam. Due moto arrivano a Cesano, Peschiera e Melzo mentre auto elettriche sono previste per i comandi della locale di Buccinasco, San Donato Zibido e Locate. Infine a Segrate maxi potenziamento della centrale radio. Si tratta di dotazioni che hanno come obiettivo principale quello di migliorare la sicurezza sulle strade della provincia. "L’importante investimento per le dotazioni strumentali - ha spiegato l’assessore Romano La Russa - rappresenta il concreto impegno di Regione Lombardia a sostegno del lavoro dei vigili lombardi e della sicurezza di tutti i cittadini. I nostri vigili potranno disporre di ulteriori 267 apparecchi tra dash cam, body cam, droni e fototrappole, strumenti tecnologici sempre più indispensabili e al passo con i tempi, in grado di agevolare il lavoro degli agenti e di garantire la loro sicurezza in servizio. Tra queste strumentazioni ci sono anche nuovi defibrillatori". L’importo complessivo stanziato per il Sud Milano è di 185mila euro.

Mas.Sag.