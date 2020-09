Milano, 12 settembre 2020 - Si è aperto il processo, alla nona sezione penale del Tribunale di Milano presieduta da Mariolina Panasiti, per i due uomini di Bernate Ticino e Marcallo con Casone, che nel mese di ottobre erano finiti nel carcere di San Vittore per revenge porn. Nonostante la ferma opposizione del pm e della parte civile, è stata accolta la richiesta dell’avvocato Roberto Grittini e così entrambi attendono l’inizio del dibattimento in libertà e non ai domiciliari.

Il giovane di origini kosovare di 33 anni, che al momento dell’arresto viveva a Bernate Ticino, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per avere diffuso sui social network un video nel quale si vedeva la sua ragazza che aveva un rapporto intimo con lui. Ad aiutarlo a diffondere il video era stato, secondo l’accusa, l’amico di Marcallo. Una vicenda che, in parecchi aspetti, è ancora tutta da chiarire. L’avvio del processo servirà proprio per fare luce sui lati ancora oscuri e per arrivare alla verità. G. M.