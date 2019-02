Milano, 25 febbraio 2019 - Momenti di paura a Milano per un incendio divampato all'interno di un palazzo di via Turati, storico edificio che ospita le sedi di Valentino e Loro Piana. Dall'edificio si leva una densa colonna di fumo nero che si sta espandendo verso piazza della Repubblica.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sprigionate nella parte alta dello stabile, vicino alla fermata della metro in via Turati. Le persone sono state fatte evacuare immediatamente e si sono riversate in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e sono al lavoro per domare le fiamme. Un rapido sopralluogo ha convinto i pompieri che l'epicentro di fumo e fiamme fosse nell'edificio a fianco, in largo Donegani 2.

L'area è stata fatta sgomberare per garantire le operazioni di spegnmimento in sicurezza. In strada ci sarebbero centinaia di persone, oltre ad ambulanze e polizia. . In via Turati è bloccata la circolazione. Dal palazzo stanno facendo uscire anche le auto.