Via Nenni, 11 orti didattici. Obiettivo: l’aggregazione

Concluso il primo progetto con i fondi del Pnnr. Sul terreno di via Nenni sono stati assegnati undici orti collettivi e didattici. L’obiettivo è quello di sviluppare progetti di aggregazione sociale, educazione, divulgazione scientifica e attività terapeutiche di supporto psicofisico. Sono due le associazioni che si sono aggiudicate la gestione delle aree, "Humana people to people Italia onlus" e "ABPSI Bollate". Nei prossimi due anni Humana porterà avanti "Orto 3C. Coltiviamo il Clima e la Comunità". "Si pensa a stabilire un sano legame tra produzione e consumo di cibo e a tutelare l’ambiente. Il progetto punta a una produzione biologica e sostenibile ottenuta grazie alla formazione teorica e pratica sulle tecniche agricole ecologiche dei partecipanti, 15 famiglie in tutto", spiegano dalla associazione.

L’altro progetto si sviluppa nell’ambito del Campus estivo inclusivo Summer Aut che accoglie bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. "Sono due progetti importanti che hanno come filo conduttore l’avvicinamento delle famiglie bollatesi, in particolare dei più giovani, alla terra e all’utilizzo degli attrezzi per lavorarla.

Il tutto condito dalla sostenibilità ambientale, collante importante ed elemento essenziale di un cambiamento consapevole", spiega Emilia Pistone, assessore all’ambiente del Comune di Bollate. Grazie al nuovo intervento, gli orti comunali sono in tutto 39 di cui 28 destinati a orto individuale e 11 per orti collettivi e didattici.

Davide Falco