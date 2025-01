Via gomme e confano. Ennesima auto “cannibalizzata“

Ancora cannibali delle auto in azione. Questa volta hanno colpito in via Quasimodo sventrando un’Audi A5 (nella foto). I ladri hanno agito indisturbati, tanto che sono riusciti a portare via le 4 gomme con relativi cerchioni. L’auto è stata appoggiata da una parte su un cric e dall’altra sul ruotino e in parte sull’asfalto. Poi hanno smontato la fanaleria anteriore, il cofano, le fiancate laterali e il muso dell’auto. Verosimilmente i ladri hanno "prelevato" pezzi di ricambio per un’auto simile che recentemente deve aver avuto un incidente. La Polizia locale è già all’opera e sarebbe sulle tracce degli autori del furto. Quello di via Quasimodo è solo l’ultimo caso di cannibalizzazione: a Peschiera ce ne sono stati altri di recente. Le auto che finiscono nel mirino sono spesso quelle costose e parcheggiate in zone periferiche dove, anche se sono presenti le teecamere, ai ladri basta un cappello o una sciarpa per evitare di essere riconosciuti. Segnalazioni arrivano da diversi Comuni del Sud milanese. Mas.Sag.