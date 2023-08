Via Feraboli, cede la strada e un’auto finisce nella voragine

Milano, 23 agosto 2023 – La strada è venuta giù all'improvviso, portandosi dietro una macchina che verosimilmente era parcheggiata lungo il marciapiedi.

Dove è successo

Il cedimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Feraboli, in zona Gratosoglio, in un tratto di strada che costeggia il fiume Lambro meridionale.

Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per tirare fuori l'auto dalla buca che si è aperta nell'asfalto.

L'auto inghittita dalla voragine

La causa

Il cedimento è stato provocato dalla rottura di un tubo che passa sotto via Feraboli: l'acqua ha scavato sotto il manto stradale, generando il crollo. Sul posto ci sono già le squadre di Metropolitana milanese, al lavoro per riparare la condotta; nel frattempo, l'acqua ai residenti della zona viene garantita grazie all'utilizzo di colonnine sostitutive di rifornimento.