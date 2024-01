Via alla Rassegna musicale 2024. Quattro eventi dedicati ai cori

I brani più famosi di Ennio Morricone inaugurano la Rassegna musicale 2024 a Pioltello, quattro appuntamenti dedicati ai cori. Venerdì, protagonista del primo concerto, Filmensemble, progetto nato nel 2019 per far rivivere le atmosfere delle colonne sonore del compositore romano e il gruppo vocale Ad Astra, dove tutte le artiste sono Voci Bianche della Scala. Insieme proporranno brani del compositore romano tratti dalle sue più famose creazioni per i celebri spaghetti western di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. "Mi piace pensare che è la musica a dare inizio al nuovo anno - dice la sindaca Ivonne Cosciotti - con eventi molto diversi l’uno dall’altro, ma con un denominatore comune, il coro. Saremo accompagnati in un viaggio che finirà con Giorgio Gaber. Quattro proposte, di grandissima qualità e due novità: un appuntamento fisso a fine mese, il venerdì, che mi piacerebbe diventasse una bella abitudine per tutta la città, e la scelta di un tema comune per tutti i concerti". Le prossime date: 23 febbraio (Ironicamente noi, Italian Harmonists e Coro Scam); 22 marzo (Gli Harmonici, Coro di voci bianche e coro giovanile); 19 aprile (Giorgio Gaber, sorpasso a destra con Claudio Lupi e Policrome Khoròs). Tutti gli appuntamenti si terranno in sala consiliare alle 21. Ingresso libero.

Bar.Cal.