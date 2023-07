Via Alfonsine "Pedonalizzazione gestita male"

"La pedonalizzazione di via Alfonsine? Un flop". Così Europa Verde va all’attacco dell’esecutivo del sindaco Francesco Squeri, che per la strada di Metanopoli ha disposto la chiusura al traffico ogni venerdì, sabato e domenica sera, dal 7 luglio fino al 10 settembre. L’intento del Comune è favorire sicurezza e socialità lungo una via dove non mancano locali e punti di ritrovo, ma in questa prima fase, a detta del partito ecologista, l’iniziativa non ha riscosso successo. "Non c’è stato un evento inaugurale, né sono stati coinvolti i commercianti – è il parere di Marco Pagliotta, esponente locale di Europa Verde –. Inoltre, la pedonalizzazione è partita a luglio, periodo nel quale San Donato già inizia a spopolarsi per l’esodo estivo. Sarebbe stato più strategico avviare la sperimentazione a giugno". "Il caso di via Alfonsine – prosegue – rischia di far passare il messaggio che, in generale, lo stop al traffico è inutile, se non addirittura controproducente. Al contrario, si tratta d’iniziative importanti per favorire un nuovo concetto di viabilità". Oltre a via Alfonsine, le strade che a detta di Europa Verde si presterebbero a una pedonalizzazione sono via Salvemini e via Libertà.