Via al bando per 150 case sfitte da ristrutturare

Ristrutturare le case popolari sfitte costa troppo? Non c’è problema, si possono assegnare "nello stato di fatto". In fondo è sempre meglio che tenerle vuote e lasciare 150 famiglie con redditi bassi senza un alloggio. Sembra questo il ragionamento di fondo alla base dell’avviso pubblico che aprirà alle 9 del 2 ottobre e chiuderà alle 12 del 4 dicembre. “In palio“ 150 appartamenti di proprietà di Comune e di Aler. Quali sono i requisiti per accedere all’avviso? L’Isee del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve essere superiore ai 16 mila euro e i valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare sono determinati così: 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22 mila; 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di 16 mila euro (+ 5mila euro per il Parametro della Scala di Equivalenza).

Nella domanda il richiedente può indicare fino ad un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link www.serviziabitativi.servizirl.it.

M.Min.