“Vetrina svuotata”: una cliente misteriosa acquista 155 libri alla libreria Punta alla Luna e li dona alle scuole di Milano

Milano – Un regalo speciale per gli studenti di Milano: nella libreria indipendente Punta alla Luna, si è verificato un gesto di straordinaria generosità. Una cliente, che ha preferito rimanere anonima, ha acquistato i 155 libri esposti nella vetrina dedicata a #ioleggoperché, con l’intenzione di donarli tutti alle scuole gemellate con il punto vendita. Non si tratta del primo caso del genere: altre vetrine sono state “svuotate” dai libri da quando lo agosto un cliente misterioso aveva compiuto questo gesto alla Libreria Hoepli, sempre a Milano. La donazione “svuota vetrina” si colloca nel contesto della nuova edizione del progetto #ioleggoperché che invita tutti a recarsi nelle librerie aderenti per donare un libro alle biblioteche delle scuole italiane: dopo il primo fine settimana tantissimi cittadini hanno risposto all’appello, contribuendo con le loro donazioni.

Oggi, intanto, prende ufficialmente il via anche la tredicesima edizione di BookCity Milano. Quest’anno, grazie a una nuova sinergia tra questa manifestazione e #ioleggoperché, che si svolgono quasi in contemporanea, le librerie di BookCity diventano un punto d'incontro speciale per lettori, autori, scuole e per tutti coloro che desiderano contribuire alle biblioteche scolastiche. Proseguono le donazioni anche per i 350 asili nido della Lombardia e del Piemonte Orientale (Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che partecipano a #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto realizzato da AIE in collaborazione con Fondazione Cariplo per avvicinare alla lettura i piccolissimi (0-3 anni).