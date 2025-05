Verso l’eliospedale: "Ora trasfusioni. Un giorno bisturi"

Guido Bertolaso, l’assessore al Welfare della Regione, guarda già un passo più in là: "Ci sono nuove tipologie di elicotteri, di dimensioni maggiori di quelli che abbiamo, che hanno spazio ma per le barelle: dentro non ci puoi mettere una piccola rianimazione o una sala operatoria volante che ci permetterebbero di fare interventi e salvare ancora più vite". Questi mezzi esistono, "li usano le forze armate nei teatri di guerra. Noi vorremmo trasferire queste esperienze belliche in situazioni di pace e vedere se possiamo dotarci di qualche macchina più sofisticata che ci possa garantire interventi ancor più rapidi", ha spiegato l’assessore, illustrando l’ipotesi a margine della presentazione di una realtà già sperimentata dall’elisoccorso di Bergamo e ora estesa a tutta la Lombardia: sugli elicotteri dell’Areu si possono fare trasfusioni salvavita a persone in shock emorragico, una delle prime cause di mortalità evitabile nei casi di trauma maggiore che generano buona parte delle missioni delle ambulanze volanti, 5.673 l’anno scorso in Lombardia.

Non più solo quella del Papa Giovanni, ma anche le altre quattro basi dell’elisoccorso Areu (Milano Niguarda, Civile di Brescia, Como e Sondrio) sono dotate di plasma e globuli rossi, e ogni elicottero ha gli strumenti per tenerli a temperatura e riscaldarli in caso di trasfusioni massive. Con il progetto “Blood on board” "siamo la prima regione in Italia a garantire la trasfusione bilanciata precoce di emocomponenti su tutto il territorio", sottolinea Bertolaso. "Un’arma in più – aggiunge il direttore generale dell’Areu Massimo Lombardo –. In caso di emorragia massiva possiamo iniziare una procedura salvavita durante il trasporto, guadagnando tempo prezioso".Gi.Bo.