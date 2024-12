Vergani, 80 anni di panettone a Milano: compleanno con dedica

Milano, 4 dicembre 2024 – Una lunga tradizione di famiglia – 80 anni e quattro generazioni – per produrre il simbolo dolciario milanese. La famiglia Vergani festeggia il traguardo di eccellenza, amore e passione al Four Seasons e dedica alla città di Milano il panettone.

La storia

Angelo Vergani inizia nel 1944 in un piccolo laboratorio di pasticceria in viale Monza, oggi è l’ultimo grande marchio che produce ancora in città l'originale panettone di Milano. L’azienda, insignita nel 2014 dell'Ambrogino d’Oro, è gestita dai nipoti del fondatore Angelo, i cugini Lorella e Stefano Vergani, e dai pronipoti Andrea e Marco Raineri, figli di Lorella. Due boutique in città, corso di porta Romana e via Mercadante, zona Buenos Aires, mentre Il laboratorio è ubicato in via Oristano, in zona Gorla, proprio a poche centinaia di metri dove Angelo Vergani ha trasferito la produzione nel 1949.

La tradizione

Ogni panettone è prodotto come vuole l’antica tradizione, con lo stesso lievito madre creato dal bisnonno Angelo ottant’anni fa, rinfrescato tre volte al giorno, trecentosessantacinque giorni l’anno. Tre sono i giorni necessari per produrre un panettone di qualità artigianale.

Gli standard

Nel 2018 l’Azienda Vergani ha collaborato con la direzione generale agricoltura di Regione Lombardia nella definizione del PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale, “Panettone di Milano”, per delineare degli standard qualitativi minimi e migliorativi rispetto alla maggior parte delle produzioni industriali fra questi l’esclusivo utilizzo del lievito madre naturale e di ingredienti freschi e di alta qualità.

“Per festeggiare questo importante compleanno – spiegano Lorella e Stefano Vergani – abbiamo realizzato per il Panettone Classico uno speciale incarto a mano che celebra la nostra città con una grafica un po’ vintage che si ispira agli anni ’50, quando nostro nonno trasferì la produzione nello stabilimento dove ancora siamo. Sullo sfondo il Duomo, con le sue guglie slanciate, e in primo piano il panettone, che di Milano è senza dubbio un simbolo, come lo è il Duomo: la piazza brulica di persone, c’è un clima di festa, il Natale si avvicina”.

L’impegno

Vergani si impegna nel rispettare la qualità e il benessere eliminando totalmente l’approvvigionamento di uova e ovoprodotti provenienti da allevamenti in gabbia e anche nel sociale, Vergani partecipando da anni all’iniziativa Panettone Sospeso, per chi vive in stato di indigenza o di grave emarginazione. Per ogni panettone lasciato “in sospeso”, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva.

I destinatari di quest’anno sono la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, che l’Associazione sostiene dal 2019, e due Hub di Aiuto Alimentare del Comune di Milano per la lotta contro lo spreco alimentare: l’Hub Aiuto Alimentare Centro gestito dalla Fondazione IBVA e l’Hub Aiuto Alimentare Gallaratese gestito dalla Fondazione Terre des Hommes Italia ETS.