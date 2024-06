Variazione di bilancio. Pronta la lista dei progetti a cominciare dal parco

Avanzo di cassa "libero" da oltre due milioni e mezzo di euro, semaforo verde alla maxi-variazione di bilancio e pronto l’elenco degli interventi: sistemazione impianti sportivi, interventi sulle scuole, la realizzazione di una rotonda “salvavita”, la sistemazione del viale del cimitero. E un intervento "principe", il restauro, vero e proprio, del Parco Sola Cabiati, gioiello verde non solo di Gorgonzola ma dell’intera zona. Con una spesa di quasi 600mila euro si provvederà alla sistemazione dei vialetti, dell’imbarcadero a colonne affacciato sul laghetto e di tanti elementi di arredo, "un progetto - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - che stiamo seguendo con l’associazione dei Parchi storici, cui già aderiamo". Sulla variazione le bordate della minoranza: "Elenco opere presentate come si presenta la lista della spesa, e nessun coinvolgimento e informazione". Qualche scintilla in corso discussione. Ma scintille, in un consiglio comunale insolitamente frizzante, erano già state in precedenza, durante il dibattito su una interrogazione su altro tema: dal consigliere di minoranza Matteo Pedercini un’apostrofe di troppo alla sindaca “distratta” durante il suo intervento ("stai zitta"), sul consigliere la reprimenda della segretaria comunale ("modo di esprimersi inelegante, e inadatto alla sede in cui ci troviamo") e gli animi placati solo dopo una interruzione dell’assise. Poco dopo la lunga presentazione, proprio da parte di Ilaria Scaccabarozzi, della variazione a molti zeri. L’elenco opere lungo: la sistemazione dell’area verde di via Frescobaldi, il restauro conservativo del secondo lotto di Ca Busca, interventi alle medie di via Mazzini e del Molino Vecchio, sistemazione del parco di via Pertini, rifacimento dei parapetti del Naviglio in via Lazzaretto per un tratto di oltre 500 metri "che porteremo avanti con il Consorzio Villoresi, che si occuperà della progettazione".

Sul parco Sola Cabiati un focus: "È un parco prezioso e impegnativo, ha bisogno di manutenzioni costanti, e fatte con criterio. Per ora andremo a intervenire sui vialetti, ormai in cattive condizioni, su imbarcadero, parapetti. L’obiettivo non è però solo manutenere: ma valorizzare, sempre più, e nel lungo periodo, un gioiello della Martesana". "Beati voi che avete tanti soldi da spendere - così, caustico, il consigliere di minoranza Walter Baldi - , noi abbiamo amministrato in anni più neri". L’attacco: "Su questa variante nessuna informazione. Questi progetti sono tutti da avviare nel 2024: e non ne abbiamo la minima conoscenza. Ma non è una novità. Non sappiamo niente nemmeno di altri maxi progetti, già finanziati e a bilancio". "Nessuno qui spende i soldi alla leggera - tranchant Scaccabarozzi - e tutti i nostri progetti vengono condivisi, in primis con i cittadini".