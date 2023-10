Variante al Pgt approvata a Rozzano: resta il nodo viabilità

Stadio: approvata la variante al Pgt per l’area Città Nuova dei Cabassi. Un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare della Lega è stato approvato a maggioranza e ha messo come prioritaria la questione viabilità. La maggioranza viaggia come un treno spedito e dà il via libera allo studio di fattibilità per la realizzazione dello stadio dell’Inter ma prioritaria resta la viabilità e fra le richieste c’è anche lo spostamento della barriera di Assago della A7. Una soluzione potrebbe essere quella arretrarla a Binasco, ipotesi già paventata in passato. La Lega ha sottolineato "i notevoli benefici che potrebbe portare la realizzazione dello stadio all’economia cittadina" ai commercianti che sono entusiasti dell’idea. Ma ha chiesto alla maggioranza tutta e alla Giunta di impegnarsi per le "ricadute negative in termini di traffico". L’ordine del giorno è stato votato dalla maggioranza e prevede anche lo spostamento dell’attuale barriera autostradale della A7 all’altezza del casello di Binasco. In questo modo si decongestionerebbe l’ex SS Giovi, strada parallela alla A7 ma ovviamente non a pagamento e contestualmente la realizzazione di nuovo svincolo all’altezza della futura "casa nerazzurra". "Come maggioranza abbiamo valutato che avere lo stadio sul nostro territorio porterebbe a un’importante ricaduta economica per i cittadini e per le attività commerciali - spiega il sindaco Gianni Ferretti (nella foto) - ovviamente prima di approvare il progetto va valutata e garantita una nuova viabilità che eviti ricadute sul territorio. È certo che l’Inter sta valutando la situazione. Da tifoso interista sarei entusiasta, oltre che da sindaco rozzanese, ma da una parte spero che San Siro rimanga il tempio del calcio". Mas.Sag.