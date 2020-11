È scomparso all’età di 70 anni Pietro Padovan, per vent’anni comandante della polizia locale di Vanzago e responsabile del settore ecologia, prima ancora aveva prestato servizio al comando locale di Rho.

Era andato in pensione nel 2015. Padovan è morto a causa del Covid ieri mattina all’ospedale Sacco di Milano dove era stato trasportato due giorni fa quando le sue condizioni si erano aggravate.

Tra i messaggi di cordoglio alla famiglia quello del direttivo dell’Associazione nazionale polizia locale, "nostro fraterno collega e amico, promotore e fondatore di tante iniziative associative e sindacali. Purtroppo anche lui vittima inerme di un nemico impercettibile fino a quando non si impossessa subdolamente del nostro respiro. Pietro era sempre in prima fila per affermare e condividere i principi di onesta e legalità nella società e nel lavoro".

Molto amato a Perro dove aveva vissuto, a Rho dove abitava da qualche anno e a Vanzago dove aveva lavorato.

Ro.Ramp.