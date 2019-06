Milano, 23 giugno 2019 - In strada con la carabina ad aria compressa. A caccia di quei ragazzi che facevano troppo chiasso per i suoi gusti, per spaventarli e farli allontanare da casa. Per fortuna, l’85enne non ha esploso alcun pallino, limitandosi a rincorrere il gruppo di giovani che, a suo dire, avevano esagerato; alla fine, però, gli agenti di polizia gli hanno sequestrato sia la carabina che la riproduzione di una Beretta, anch’essa a salve. Tutto è iniziato qualche minuto prima della mezzanotte di ieri, quando una residente di piazzale Brescia ha contattato la centrale operativa di via Fatebenefratelli per segnalare la presenza in strada di un uomo armato, all’inseguimento di altre persone. Sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti la Volante San Siro, anche se sulle prime gli investigatori non sono riusciti a rintracciare l’uomo. A quel punto, gli operatori del 112 hanno richiamato la donna per avere più dettagli sulla segnalazione precedente.

In effetti poco dopo, l’anziano è stato rintracciato: è stato lui a riferire di essere sceso in strada perché disturbato dal baccano dei ragazzi. Saliti in casa, gli agenti hanno rinvenuto pure l’altra arma, finita subito sotto sequestro. L’85enne risulta avere precedenti per minacce e porto di oggetti atti ad offendere. Un episodio del tutto simile era andato in scena esattamente tre anni fa, nel pomeriggio del 22 giugno 2016: in quell’occasione, un 80enne, esasperato dai rumori provenienti dal cantiere di un palazzo in ristrutturazione, era uscito sul balcone di casa sua, in via delle Gardenie a San Cristoforo, e aveva puntato una carabina-giocattolo (anche se ai minacciati era parsa vera) contro gli operai al lavoro. Immediata, pure in quel caso, la chiamata d’aiuto al 112. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile, ai quali la moglie del pensionato aveva consegnato l’arma finta; l’uomo, non del tutto lucido, era stato denunciato per minacce gravi.