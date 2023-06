Urban Giants", 150 writers creano un capolavoro collettivo a Trezzano. Annullo speciale al Museo Storico di Roma."

"Stanchi ma felici". I 150 writers arrivati da ogni parte del mondo per il festival di street art "Urban Giants" hanno lavorato senza sosta per tre giorni per creare delle opere d’arte sui muri dell’azienda Vetropack e del Centro Tognazzi. C’è chi era al lavoro con bombolette spray e chi intratteneva bambini e ragazzi con laboratori di street art. Alla fine, è nato un capolavoro collettivo, una mostra a cielo aperto di meraviglie su muro. Tanta gente anche per l’annullo speciale di Poste Italiane, un timbro con il logo della manifestazione e quattro cartoline con le opere degli artisti in edizione limitata. L’annullo speciale, con la cerimonia di bollatura, sarà poi depositato al Museo Storico di Roma. Un successo per il festival di graffiti più importante di Italia, organizzato dai bravi artisti dell’associazione We run the streets di Trezzano.