Università Statale, rissa nell’atrio occupato dalle tende pro Palestina: rinviato l’open day

Milano – L’Università Statale di Milano ha deciso di rinviare l’open day dedicato alle matricole, a causa dell’occupazione che è in corso da circa una settimana per protestare contro l’intervento militare di Israele a Gaza e per bloccare gli accordi tra l’ateneo e istituzioni di Tel Aviv.

"A causa dell'occupazione in corso – dice la Statale in un comunicato – rimanda l’Open Day, previsto inizialmente per sabato 25 maggio, a sabato 22 giugno. L’Ateneo è attivamente impegnato in una capillare campagna informativa su tutti i suoi canali rivolta a tutti gli studenti già iscritti e alle scuole e comunica che sabato 25 maggio, nella sede di via Festa del Perdono 7, sarà comunque organizzato un presidio di emergenza a cura del Cosp - Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni”.

L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di oggi martedì 21 maggio in seguito anche alla diffusione delle immagini sulle violenze che si sono scatenate in mattinata nell’atrio dell’aula magna, occupato dalle tende degli studenti pro Palestina.