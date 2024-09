"Uniamo le forze. Basta disservizi"

"Nella scuola di mio figlio, il tempo pieno è ricominciato lunedì 23. Ma a “tappare i buchi“, visto che mancano ancora le nomine per diverse cattedre, ci devono pensare gli insegnanti già presenti" dice Sarah Guglielmotto, madre di un alunno di quinta alla primaria Brocchi, Gallaratese. "Da noi, per esempio, manca ancora il docente di matematica". Non solo: "Mio figlio, che ha un disturbo da deficit di attenzione, aspetta ancora il suo insegnante di sostegno. Noi genitori ci siamo organizzati, ci siamo riuniti in una chat per unire le forze. La scuola è eccezionale, sta cercando di coprire le mancanze, ma è necessario che chi di dovere si muova per tempo, per non arrivare il prossimo anno nelle stesse condizioni". M.V.